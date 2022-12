Le groupe Cobredia rachète le groupe Hamon

Le groupe Cobredia se renforce dans le département des Côtes-d’Armor, avec l’acquisition de la société SGVSA, plus connue sous le nom de Groupe Hamon Automobiles. Cette entreprise familiale est implantée sur trois villes du département, avec des établissements à Lannion, Saint-Brieuc et Yffiniac. Elle distribue les marques Mercedes-Benz, Kia et Opel, auxquelles s’ajoutent Smart et Honda en tant que réparateur agréé. Ce panel permet ainsi au groupe de François Picard d’entrer dans le réseau Kia et dans l’après-vente Honda Automobiles. Le groupe Hamon possède également une carrosserie baptisée Carrosserie Chrono, franchisée sous l’enseigne ZeCarrossery. Groupe Hamon Automobiles aurait réalisé un chiffre d’affaires de 30,7 millions d’euros en 2021.

Renfort pour Cobredia

L’arrivée des concessions du groupe Hamon au sein de Cobredia devrait renforcer la présence du distributeur dans les Côtes-d’Armor et plus particulièrement dans les villes de Lannion et Saint-Brieuc. Le groupe dirigé par François Picard détient déjà plusieurs sites dans ces zones, avec des marques comme Audi, Volkswagen, Skoda, Citroën, DS et Toyota. Un complément intéressant pour l’un des plus importants distributeurs de Bretagne. Pour mémoire, le groupe représente actuellement 17 marques sur 59 points de vente, dont 51 concessions et 5 centres VO. L’entreprise possède également 3 établissements de pièces de rechange, un site spécialisé dans la peinture et un centre de contrôle technique. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 652 millions d’euros en 2021, pour 23 514 véhicules vendus.