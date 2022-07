Le groupe Cobredia reprend la concession Skoda de Lorient

Le groupe Cobredia se renforce au sein de la marque Skoda avec l’acquisition de Kerpont Auto, concession installée à Lorient et appartenant à Laurent Pouliquen. Skoda Lorient rejoint ainsi les trois autres sites Skoda du groupe, implantés à Brest, Quimper et Saint-Brieuc. Le point de vente lorientais dispose d’une surface commerciale de 350 m2 et d’un atelier de 600 m2. Il rassemble six collaborateurs. Cependant, cette concession devrait déménager dans quelques mois à Lanester, sur le site d’Odyssée Automobiles, qui accueille un établissement Volkswagen du groupe Cobredia. Des travaux devraient permettre d’accueillir la marque Skoda en début d’année prochaine.

Le groupe Cobredia s’étend en Bretagne

Ce nouveau point de vente renforce l’implantation du groupe Cobredia dans sa région d’origine. La compagnie bretonne de diffusion automobile (Cobredia), fondée en 1966, distribue actuellement 17 marques sur 62 points de vente. Dirigé par François Picard, le groupe est le premier distributeur multimarques sur la région Bretagne. Il rassemble 1 300 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 652 millions d’euros et 23 514 véhicules neufs et d’occasion vendus en 2021. Il compte également quatre centres de distribution de pièces de rechange et de peinture. Au-delà de ces données, l’entreprise souhaite poursuivre sa croissance dans le Grand-Ouest et vient d’ailleurs d’implanter son nouveau siège à Rennes.