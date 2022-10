Le groupe Cobredia réunit les marques de Stellantis à Quimper

L'entreprise bretonne aux 1 300 collaborateurs et 59 points de vente réorganise ses implantations. Depuis le 1er octobre dernier, la concession Cap sud Quimper – qui intègre les marques Alfa Romeo, Jeep et Fiat – a rejoint Auto Concept, l’actuelle concession à Opel Quimper. Ce déménagement s’inscrit dans la volonté du groupe Cobredia d’investir dans vitrines automobiles toujours plus attractives pour les clients, mais aussi de centraliser les marques du groupe Stellantis afin de baisser les coûts, notamment immobiliers, et d'optimiser certains gestes logistiques.

Des travaux d’une durée d’un an, seront lancés prochainement afin d’accueillir les clients de Cap Sud et de Auto Concept dans ce nouvel écrin. Ceux-ci pourront sillonner le nouveau showroom en passant d’une marque à l’autre, chacune répartie sur une surface de 300 m2. Si les ateliers et les espaces de livraison seront communs, les équipes commerciales seront dédiées à chaque entité.

La concession Cap Sud Quimper est pilotée par Laurent Fontaine. Celui-ci gère une équipe de 14 collaborateurs. L’an passé, le site aux quatre marques (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, et Fiat Professional) a vendu 215 véhicules neufs, participant à un chiffre d’affaires de 8,2 millions d’euros.