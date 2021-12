Le groupe Como envisage de reprendre le centre Mercedes-Benz de Stains

Dans une notification en date du 8 décembre 2021, l’Autorité de la concurrence indique que le groupe Como, via le holding Karlinco, s’est positionné pour acheter le centre technique Mercedes-Benz de Stains.

Spécialisé dans les opérations de carrosserie-peinture, le centre technique Mercedes-Benz de Stains s’étend sur une superficie de 26000 m². Créé en 2005, il est souvent présenté comme un fleuron des réparations lourdes de carrosserie, intervenant notamment sur les matériaux complexes (aluminium) et les véhicules d’exception (AMG).

Rappelons que le groupe Como, dirigé par Oussama Kaddoura, distribue les marques Mercedes-Benz, smart et Lexus, via plus de 20 points de vente à Paris et en Ile-de-France. En 2019, il a encore renforcé sa représentation de Mercedes-Benz en rachetant trois concessions (VP et VUL) au groupe Sofribie (Havard), à savoir Como Bondy (93), Como Bonneuil (94) et Como Fontenay (94).