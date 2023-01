Le groupe D’Ieteren représentera la marque Rimac à Bruxelles

Le constructeur croate Rimac a choisi le groupe D’Ieteren pour ouvrir une concession à Bruxelles. Il s’agit du 23e point de vente de la marque dans le monde. Le showroom belge a été conçu par les deux partenaires comme un espace immersif dans l’univers du jeune constructeur. L’un des éléments distinctifs repose sur un configurateur spécifique. Le client peut définir son exemplaire de Nevera dans une ambiance travaillée par la firme. Le constructeur a prévu de commercialiser 150 unités de son hypercar mais le showroom bruxellois proposera les futurs modèles de la marque. Le groupe D’Ieteren assurera également le service après-vente, avec les outils propres à Rimac et après une formation intensive des techniciens du distributeur. Un support digital développé en interne regroupera tous les services du constructeur.

Une année 2023 importante pour Rimac

Cet accord de distribution concerne la Belgique mais aussi le Luxembourg. « Nous ne pouvions pas souhaiter meilleur partenaire pour la Belgique et le Luxembourg. L’expérience de D’Ieteren et sa connaissance de l’automobile et du luxe permettra à Rimac d’asseoir sa présence dans cette région », explique Hendrik Malinowski, directeur général de Bugatti Rimac. Ce nouveau point de vente européen a été inauguré par Mate Rimac, CEO de Rimac Group, à l’occasion du salon de Bruxelles. Pour sceller cet accord, un exemplaire de Nevera était exposé sur le stand du groupe D’Ieteren. Pour mémoire, Porsche est l’actionnaire de référence de Rimac Group, qui détient les filiales Bugatti Rimac et Rimac Technology.