Le groupe Dallard entre dans le deux-roues avec la marque Horwin

Les groupes de distribution automobile se diversifient et cet élargissement de leurs activités passe souvent par une entrée sur le marché du deux-roues. Une proximité naturelle rapproche les deux univers, même si chaque spécialité conserve ses particularités. Parmi les groupes qui franchissent le pas, deux stratégies cohabitent. Certains entrent de plein pied dans le deux-roues motorisé en reprenant une ou plusieurs concessions établies. D’autres préfèrent ajouter cette activité au sein de leurs établissements, en ciblant le marché de la mobilité urbaine électrique. Une voie choisie par le groupe Dallard, avec l’arrivée des scooters de la marque Horwin. Distribuée par la firme Volt, la marque Horwin propose une gamme de scooters électriques ainsi qu’une moto électrique. Les véhicules sont des équivalents 50 cm3 et 125 cm3. Cette marque est arrivée chez Dallard par l’intermédiaire de l’enseigne Speedy. En effet, l’enseigne d’entretien multimarques a passé un accord avec Volt pour l’entretien de ses véhicules et notamment de ceux de la marque Horwin. Membre du réseau Speedy avec 8 centres, le groupe Dallard s’est donc tourné naturellement vers le distributeur Volt pour constituer son offre de mobilité urbaine.

S’adapter à l’évolution de la demande

La décision du groupe Dallard s’inscrit dans une évolution globale de la mobilité. « Notre groupe observe de près les changements de comportement des usagers et évolue naturellement vers la micro-mobilité électrique. Ce partenariat avec Volt, leader dans son secteur, permet d’agir en acteur de la mobilité de demain » explique Sophie Dallard, directrice générale du groupe Dallard. Volt sélectionne et importe plusieurs types d’engins de mobilité urbaine, qui vont du mono-roue au scooter et à la moto électrique. Au total, l’importateur distribue 12 marques, pour un portefeuille d’une centaine de produits. La marque Horwin constitue l’un de ses principaux atouts. Le groupe Dallard expose déjà la gamme dans l’une de ses concessions Citroën. Pour mémoire, le distributeur représente la marque aux chevrons et DS Automobiles sur quatre sites implantés dans le sud-ouest de la France. Il déploie une série de services autour du concept Dallard 360°, qui comprend également 8 centres Speedy.