Le groupe DBF en passe de reprendre Chambéry Automobiles au groupe Jean Rouyer

La concentration se poursuit dans la distribution avec cette nouvelle transaction entre le groupe DBF et Chambéry Automobiles, filiale de Jean Rouyer Automobiles. Une opération notifiée par l’Autorité de la concurrence et qui concerne cinq points de vente Volkswagen implantés dans le département de la Gironde. La société Chambéry Automobiles regroupe ainsi ces établissements, installés à proximité de Bordeaux. L’acquisition concernerait donc les sites d’Arveyres, de La Teste-de-Buch, de Lormont, de Mérignac et de Villenave-d’Ornon. Des concessions connues sur leur territoire sous le nom JRA 33 (Jean Rouyer Automobiles 33). L’ensemble aurait représenté un chiffre d’affaires de 99 millions d’euros en 2021. Chambéry Automobiles est présidée par Financière Coljan, elle-même placée sous la direction de Sofisa, dirigée par Jérôme Moinard et Bénédicte Rouyer.

DBF s’étend en Gironde

La reprise de ces cinq points de vente Volkswagen permettrait au groupe DBF Automobiles de compléter son maillage géographique autour de Bordeaux. Une zone géographique sur laquelle le groupe est déjà présent avec deux concessions Audi à Mérignac et Artigues, ainsi qu’un site satellite à La Teste-de-Buch. Le distributeur concentré autour des marques Volkswagen et Audi associerait ainsi les deux marques autour de la métropole bordelaise, comme c’est déjà le cas à Montpellier (Hérault). Actuellement, le groupe DBF compte 12 établissements autour des villes de Montpellier, Bordeaux et Toulouse. Il se concentre sur les marques Volkswagen et Audi, avec un peu moins de 5 500 VN et 7 980 VO vendus. Il rassemble 510 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 335 millions d’euros.