Le groupe de distribution automobile Car Avenue se renforce chez Citroën, DS et Opel

Après la reprise de la concession Meny Automobiles du groupe David Gerbier à Nancy au 1er janvier 2022, qui avait marqué l’entrée du groupe dans le réseau FCA du groupe Stellantis, Car Avenue, dirigé par Stéphane Bailly continue son expansion. Ainsi l’Autorité de la concurrence rapporte que « l’opération notifiée consiste en l’acquisition par CAR Avenue France de l’intégralité des sociétés BSA Automobiles (Citroën à Saint Dié des Vosges), SB Automobiles (Opel à Épinal et Saint Dié des Vosges), Icone Automobiles (DS à Epinal) et garage de la Jamagne (Citroën à Gérardmer) ».

Une information confirmée par Car Avenue par voie de communiqué : « Le groupe poursuit sa stratégie de marques et renforce sa relation avec Stellantis ». Pour le groupe dirigé par Stéphane Bailly, cette opération représente un volume de 900 véhicules neufs et 1150 voitures d'occasion des marques Citroën, DS et Opel.

Car Avenue devient incontournable pour la représentation des marques automobiles de Stellantis

« Avec plus de 21000 véhicules neufs Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Roméo et Jeep distribués en Lorraine et en Alsace, CAR Avenue, groupe familial centenaire, est l’acteur majeur de la distribution Stellantis dans la région Grand Est », ajoute le groupe.

Une approche multimarque et européenne

Rappelons que Car Avenue est un groupe européen de distribution automobile implanté en France (Lorraine, Alsace), au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Il commercialise plus de 80000 véhicules via un réseau de 130 concessions automobiles pour un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard d’euros. Au-delà des marques de Stellantis, dont Maserati à Genève, Car Avenue distribue BMW, BMW Motorrad, Mini, Mercedes-Benz (VP et VI), Smart, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Hyundai, Kia, MG, Nissan, Infiniti, Toyota et Lexus.