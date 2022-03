Le groupe de distribution automobile Cosmobilis lance FleetWay, une nouvelle offre dédiée aux nouvelles mobilités

Jean-Loup Savigny hérite de la direction de cette nouvelle filiale. Pour rappel, le dirigeant a passé l’essentiel de sa carrière dans des sociétés de location longue durée et, à ce titre, il connaît parfaitement le monde et les besoins des entreprises Il a d’abord travaillé pendant plus de 20 ans chez Arval où il a occupé différentes fonctions dont celles de directeur commercial et marketing d’Arval France, directeur général d’Arval SME et directeur de l’international business office. En 2016, il rejoint LeasePlan France en tant que directeur commercial et marketing. C’est en septembre 2019 qu’il rejoint Galilée (Elite Auto, Proxauto et Fleetway) dont il deviendra le directeur général en mars 2020. Depuis janvier 2022, Jean-Loup a rejoint la holding Cosmobilis pour développer le business B to B au sein du groupe.