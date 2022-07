Le groupe de distribution automobile LG ouvre une nouvelle concession Mercedes-Benz

Le 4 juillet 2022, le groupe LG, dirigé par Ludovic Garcia, a ouvert les portes de sa nouvelle concession Mercedes-Benz aux normes MAR2020 à Pamiers, dans l’Ariège. Le groupe va y distribuer des véhicules particuliers et utilitaires.

Le groupe LG vient d’inaugurer une concession Mercedes-Benz aux nouvelles normes MAR2020 à Pamiers, dans l’Ariège. Le site est le premier du groupe à épouser ces nouveaux standards, très orientés vers l’expérience client. Le site accueille notamment des espaces privatifs et semi-privatifs pour fluidifier les échanges et fait valoir de nombreux outils digitaux. Une culture largement présente dans le groupe de Ludovic Garcia qui a frappé les esprits avec son centre de vie premium de Perpignan.

LG Automobiles poursuit son expansion

Sur une surface de 1 450 m², la concession LG Pamiers Automobiles dispensera des prestations de vente et d’après-vente pour des véhicules particuliers et utilitaires (VUL) pour des clients particuliers comme professionnels.

Rappelons que le groupe LG, fondé en 1989, est implanté en France et en Espagne, où il a récemment repris une plaque Mercedes-Benz. Il emploie aujourd’hui 700 personnes dans ses 21 concessions en France et en Espagne, distribuant les marques Mercedes-Benz, smart, Jeep, Fuso, Yamaha, Indian Motorcycle et depuis 2022, Ineos Grenadier. Il est également spécialiste Porsche à Perpignan.

>> À LIRE AUSSI : Le groupe LG Automobiles ne s’impose aucune limite

Ludovic Garcia poursuit sa success story initiée en 1989.