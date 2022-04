Le groupe de distribution automobile Maurin boucle une opération de croissance externe en Espagne (Exclu)

Le groupe Maurin officialise une acquisition d’envergure en prenant le contrôle du groupe de distribution automobile RMotion, implanté à Barcelone et à Madrid. Le groupe se renforce notamment très significativement chez Ford et Nissan.

Comme Auto Infos l’évoquait récemment, le groupe Maurin annonce officiellement le rachat du groupe de distribution automobile espagnol RMotion, historiquement implanté à Barcelone, mais aussi à Madrid (3 concessions Ford à Majadahonda, Las Rozas et Alcobendas). L’opération est effective depuis le 31 mars 2022.

Le groupe familial RMotion, qui a récemment célébré ses quarante ans, distribue les marques Ford (Romacar), Nissan (Romauto), Suzuki et Mazda (Romakuruma), Honda (Romamotor), DFSK (Romafeng héberge la marque chinoise DFSK Seres), mais aussi Isuzu, Aixam et Silence (deux-roues et trois-roues électriques espagnols).

Un volume annuel supplémentaire de 6500 VN

« Avec un chiffre d'affaires d’environ 200 millions d’euros et 6500 VN vendus en 2021 (3600 Ford, 1900 Nissan, 450 Mazda, 260 Suzuki, 85 Honda, ainsi que la représentation de Isuzu, DFSK, Aixam et Silence à Barcelone), ce sont plus de 300 collaborateurs qui rejoignent le groupe », nous indique Benoît Catelin, directeur général du groupe Maurin. Le groupe RMotion a aussi une importante activité sur le véhicule d’occasion, avec la marque Restrenacar, et dispose d’une unité dédiée au business des flottes.

Le groupe Maurin représente aujourd’hui 21 marques automobiles avec 119 concessions (auxquelles on peut ajouter 19 concessions en Belgique où le groupe est le deuxième distributeur le plus important de Mercedes-Benz). Il est notamment le premier distributeur des marques Ford, Nissan et Suzuki en France. Le groupe a immatriculé 35 000 véhicules neufs en 2020 (exercice fortement pénalisé par le Covid) et 43 000 VN en 2021. Il a aussi vendu quelque 24 000 véhicules d’occasion. Son chiffre d’affaires est supérieur à 1,44 milliard d’euros. Il a aussi fait une entrée remarquée au sein du réseau Speedy en 2021.