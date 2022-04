Le groupe de distribution automobile Parot renoue avec les profits

Le groupe de distribution automobile Parot est repassé dans le vert en 2021, publiant un résultat net de 3,3 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 341,2 millions d’euros (-4,3%). Par ailleurs, l’Ebitda s’établit à 10,5 millions d’euros, contre 1,4 million d’euros en 2020.

« Voici un troisième semestre rentable consécutif, avec des ratios financiers qui partout s'améliorent, alors même que nous vivons depuis deux ans une succession de crises sans précédent », commente Alexandre Parot, président directeur général du groupe avant de poursuivre : « Nous confirmons ainsi définitivement le retournement du groupe après que nous ayons conduit comme prévu le plan que nous avions présenté à nos partenaires financiers et constructeurs mi-2019 ». Le plan de transformation de l’activité VP s’est notamment achevé en janvier 2022 avec la cession des activités Ile-de-France. Seul le pôle de Châteauroux (Ford, Fiat, Alfa Romeo et Jeep à Saint-Maur) n’a pas une contribution positive au résultat.

Une guidance 2022 prudente mais sereine

Pour sa guidance 2022, le groupe Parot reste prudent, évoquant logiquement un environnement géopolitique bouleversé et situation de pénurie qui continue de perturber les flux d’approvisionnements en véhicules particuliers neufs. Toutefois, sur la base d’un solide premier trimestre 2022 et d’un bon équilibre entre véhicules particuliers et véhicules industriels, le dirigeant reste confiant, le groupe affichant notamment de très bonnes performances sur le véhicule d’occasion et l’après-vente. Le groupe Parot distribue 12 marques (dont Ford, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco, Man et Fiat Professional) via 26 sites.