(Vidéo) Le groupe de distribution automobile Pericaud ouvre un pop-up store Volkswagen à Limoges

Le groupe de distribution automobile Pericaud donne le coup d'envoi d'une nouvelle stratégie de conquête des clients en centre-ville. Le magasin implanté à Limoges, sous enseigne Volkswagen, devrait permettre au distributeur d'aller à la rencontre de nouveaux prospects, en dehors des classiques showrooms situés en périphérie.

« Notre objectif est de promouvoir les véhicules électrifiés, de marque Volkswagen dans un premier temps et de déployer une nouvelle stratégie de conquête de la clientèle des particuliers que nous devons parfaire », explique Jean-Pierre Pericaud, dirigeant du groupe éponyme.

Rappelons que le groupe Pericaud est dirigé par Jean-Pierre et Pascal Pericaud. L’entreprise distribue les marques Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen VU, Ford, Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo, Jeep, Suzuki, Mitsubishi et Volvo. Fort de treize sites, le distributeur a commercialisé 2 696 véhicules neufs et 2 560 véhicules d'occasion pour un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros en 2021.