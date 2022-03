Le groupe de distribution automobile RCM se développe encore avec Mercedes-Benz

Le groupe RCM, dirigé par Ronan Chabot, annonce une nouvelle expansion en Belgique, les concessions automobiles Mercedes-Benz de Drogenbos et Waterloo rejoignant SAGA.

Au terme de négociations qui ont fait apparaître une vision commune, Mercedes-Benz Own Retail Belgium a décidé de céder les établissements de Drogenbos et Waterloo au groupe SAGA Mercedes-Benz (RCM). L’accord a été signé le 28 mars 2022.

Neuf concessions Mercedes-Benz en Belgique

« La reprise des activités de Drogenbos et Waterloo porte le potentiel de vente de SAGA Mercedes-Benz en Belgique à 5 500 VN et 2 200 VO avec neuf concessions (Saint-Ghislain, Mons, Tournai, Nivelles & La Louvière, Charleroi, Drogenbos, Waterloo & Amel) », précise un porte-parole de RCM.

SAGA Mercedes-Benz est également distributeur de véhicules utilitaires en Wallonie et se développe en véhicules industriels.

En 2021, RCM a réalisé un chiffre d’affaires de 1,35 milliard d’euros en distribuant les marques Mercedes-Benz (VP/VUL/VI), Toyota et Lexus (Toys Motors), Porsche, et pour le nautisme, Bénéteau (six concessions RCMarine).