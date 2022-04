Le groupe de distribution automobile Sipa se renforce avec Skoda

Après une première incursion dans le réseau Skoda en mai 2021, via la reprise du site de Pau, Sipa Automobiles annonce qu’il se renforce dans la marque en reprenant cette fois la concession Skoda située à Odos, près de Tarbes. Le site était dirigé par Laurent Sanchez, président du groupe HapyAuto, qui vient d’être réélu à la tête de Mobilians (ex-CNPA) Hautes-Pyrénées.

Un nouveau showroom sera construit pour Skoda

« Cette reprise de fonds de commerce se fera en deux temps. Dans un premier temps, l'après-vente sera transférée dans l'atelier de la concession Volkswagen Sipa Automobiles de Tarbes et le commerce (vente de véhicules neufs et d'occasions) restera dans les locaux actuels. Dans un second temps, le commerce rejoindra l'après-vente dans un tout nouveau showroom accolé à la concession Volkswagen », précise le groupe par l’intermédiaire de Jean-Pascal Brochard, directeur de la plaque PREMC chez Sipa Automobiles. Cette reprise représente un volume annuel d’environ 150 véhicules neufs et d'occasion.

Sipa Automobiles, dirigé par Hubert Gerardin, compte plus de 30 points de vente automobile dans le Sud-Ouest en distribuant 18 marques (Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Honda, Hyundai, Jeep, Maserati, Mazda, Mini, Opel, Volkswagen, Skoda et Volvo).