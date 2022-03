Le groupe de distribution automobile Valauto compte se renforcer chez Volkswagen

L’Autorité de la concurrence notifie que la société SC.FI.A envisage d’acheter la société SLBA. Le groupe Valauto, dirigé par Jean-Dominique Roger, prendrait ainsi le contrôle des concessions de Valenciennes (Volkswagen, Audi), Cambrai (Volkswagen, Seat, Skoda), Louvroil et Beaurains (Volkswagen) du groupe familial SAIP II, dirigé par Axel Granjon.

L'affaire Fiat du groupe SAIP ne fait pas partie de la transaction

Notons que la famille Granjon semble d’éloigner de la distribution automobile, puisqu’elle ne conserverait que la concession Fiat, Abarth, Fiat Professional de Valenciennes à l’issue de cette opération. Le groupe, fondé par Gérard Granjon en 1974 avec Renault et Peugeot, après une success story dans l’activité d’auto-écoles, s’est ensuite développé avec le groupe Volkswagen dans les années 2000.

Une grosse opération de croissance externe

Le groupe Valauto se renforcerait très significativement au sein du groupe Volkswagen, puisqu’il compte déjà quatre concessions Volkswagen (Lambersart, Roncq, Roubaix, Val-de-Lys), deux sites Seat (Béthune, Roncq) et deux sites Skoda (Lomme, Roncq). Le groupe est également agréé pour l’entretien de la marque Audi sur le site de La Chapelle d’Armentières et actif pour Volkswagen Utilitaires. Il distribue aussi Hyundai (Lille-Lomme, Roncq) et Nissan (Béthune).