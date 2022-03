Le groupe de distribution Jean Rouyer recrute 100 alternants à la rentrée 2022

Jean Rouyer Automobiles a besoin de sang neuf. À l’image de toutes les entreprises de l’automobile, le groupe de distribution recherche de jeunes alternants pour la rentrée 2022. L’entreprise a déjà intégré 60 jeunes gens l’année dernière mais les besoins sont tels que la firme ouvre 100 postes à la rentrée prochaine. Le développement du groupe nécessite cette croissance des effectifs en favorisant la transmission, sujet cher aux dirigeants de l’entreprise familiale. Les fonctions proposées touchent tous les métiers et tous les niveaux d’études. L’évolution du secteur nécessite également de nouvelles compétences pour bien prendre ce virage.

Vente, après-vente et support

Les profils recherchés touchent les métiers de l’après-vente, de la mécanique à la carrosserie, mais aussi les professions de la vente. Si ces offres concernent des rôles de commerciaux, elles touchent également l’accueil, le digital et le marketing. Enfin, les fonctions support sont aussi ouvertes au recrutement. Des postes administratifs, en call-center, en comptabilité, en finance et en ressources humaines sont disponibles. Selon les postes concernés, les alternants recherchés vont du BEP aux formations en écoles supérieures post Bac. Pour mémoire, le groupe Jean Rouyer Automobiles représente 12 marques sur 62 concessions implantées dans l’ouest de la France. Il détient également 12 agences de location et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros en 2021.