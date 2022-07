Le groupe de transport Sterne s’implante au Maroc

Par le biais de sa filiale Time Critical, spécialisée dans le transport urgent, le groupe Sterne annonce l’ouverture de sa première agence au Maroc, à Tanger. Le spécialiste du transport sur-mesure et urgent intensifie ainsi sa stratégie d’internationalisation.

Le groupe Sterne, qui connaît une croissance significative, annonce qu’il vient d’ouvrir au mois de juin 2022 sa première agence au Maroc, dans la ville de Tanger réputée pour sa zone d’activité et ses infrastructures portuaires. Via sa filiale Time Critical, l’activité du groupe à Tanger va se focaliser sur les solutions urgentes aériennes et routières.

Une offre de transport packagée

« Pour répondre à la demande urgente d’un client, le groupe fait appel à l’un de ses 5000 partenaires qui, en fonction de cette demande, met à disposition un véhicule ou un charter dédié. Ces services à forte valeur ajoutée comprennent un service dédié et un suivi continu de la mission, de la remontée d’information à chaque étape de la prestation », détaille un communiqué avant d’ajouter : « De plus, grâce à son statut de commissionnaire en douanes, le groupe propose également à ses clients un accompagnement dans leurs procédures douanières en réalisant les documents de transit qui permettent l’accès à la zone franche de la ville ».

Une importante activité pour le secteur automobile

« Notre implantation au Maroc est le résultat de notre stratégie de développement axée sur les marchés de l’automobile et de l’aéronautique. Tanger est devenu un vivier industriel qui regroupe beaucoup d’entreprises de ces deux secteurs. L’enjeu du groupe Sterne est d’être en mesure d’accompagner nos clients dans le développement de leur activité sur ce territoire en proposant des solutions d’urgence, en time critical, adaptées à la typologie de leurs envois », souligne Aymeric Denneulin, directeur de la Business Unit Time Critical.

