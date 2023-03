Le groupe Dékuple s'engage avec Roadmate pour la mobilité de ses collaborateurs

Le groupe Dékuple, société spécialisée dans le data marketing cross-canal et employant 1 000 personnes, vient de signer un accord avec Roadmate afin de proposer à ses collaborateurs une nouvelle solution de prise en charge de la mobilité. À chaque début de mois, l'entreprise crédite un montant de 42,05 euros sur la carte de paiement dédiée du salarié. Cette dernière peut être utiliser pour financer :

50 % de l'abonnement transport en commun ;

le remboursement des titres de transports publics ;

l'Indemnité Kilométrique Vélo (0,25 centimes/KM) ;

la recharge de véhicule électrique hybride ou hydrogène ;

l'achat d’engins de déplacements personnels (vélo, trottinette) en magasins généralistes ;

la location en freefloating (type Vélib ou trottinette) ;

l'achats d’accessoires de protection (casques, gants, gilets signalétiques...).

Pour cette année, du fait du contexte économique, Dékuple a aussi décidé d'ouvrir le paiement via la carte de mobilité à l'essence, dans la limite de 400 euros par/an.

« La mobilité durable est un véritable sujet de réflexion au sein de notre groupe, détaille Marie-Laure Ricard, directrice des ressources humaines et RSE. Nous encourageons nos collaborateurs dans leurs démarches éco-responsables et sommes attentifs à leurs idées pour améliorer l’impact de notre entreprise. C’est dans ce sens que nous avons choisi de collaborer avec RoadMate, dont l’expertise nous apporte les clés pour comprendre et mieux gérer nos déplacements professionnels. Leurs solutions invitent nos équipes à adopter des modes de déplacements plus doux, tout en respectant leur liberté de choisir les moyens de transport qui leur conviennent le mieux. »