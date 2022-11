Le groupe Delavenne retient Bridgestone pour sa gestion de flotte

Spécialisée en transport et logistique, la société Delavenne dispose d’une centaine de véhicules et se trouve donc confrontée quotidiennement à un certain nombre de challenges opérationnels. En plus de devoir maîtriser ses coûts carburant et travailler au confort de travail de ses chauffeurs, l’entreprise doit aussi gérer la maintenance de ses pneumatiques pour garantir à la fois la sécurité de ses équipes et l’aspect économique de ses équipements.

Une formule globale adaptée aux poids lourds

Afin d’administrer l’ensemble de ces tâches, le groupe Delavenne a donc opté pour la gestion de flotte proposée par Bridgestone, « convaincu par l’offre globale proposée incluant les pneumatiques, le suivi du parc et l’outil connecté Tirematics », explique Jean-Baptiste Delavenne, dirigeant de la société. Réputée pour son expertise dans le domaine pneumatique et connaissant parfaitement les besoins des flottes de carmions, la marque Bridgestone a su démontrer sur le terrain les avantages déployés par sa solution, récemment renforcée avec l’intégration de Webfleet Solutions.

Ainsi, grâce à son produit Tirematics qui utilise des capteurs pour surveiller, transmettre et analyser à distance des informations en temps réel telles que la pression et la température des pneus, les résultats d’optimisation ont déjà porté leurs fruits après 6 mois de mise en place. De ce fait, le dépannage a été divisé par 4, réduisant donc les immobilisations, 18 000 lectures de pressions sans manipulation de valve ont été effectuées et 431 alertes de sous-pression ont permis de détecter 24 crevaisons.