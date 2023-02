Le groupe Donjon Automobiles fait figure de pionnier dans la réparation de batteries électriques

Alors qu’il n’était qu’un petit atelier de réparation en 1930 sous la direction de Léonce Poursac, le groupe Donjon Automobiles est aujourd’hui l’une des références dans le département de l’Essonne en matière de distribution automobile, avec quinze adresses dont neuf concessions. En près d’un siècle, quatre générations se sont succédées à la tête de cette entreprise familiale, apportant chacune ses idées pour faire grandir l’œuvre léguée. Après Jean Poursac, puis sa fille Annie (et son époux Jean Gatti), c’est Cécile Gatti qui a repris les rênes en 2015. Cette dernière fait figure d’exception dans cet univers très masculin, pourtant, elle n’a jamais envisagé une aucune carrière.

Après un apprentissage en gestion des entreprises obtenu en 1999, Cécile Gatti poursuit sa formation dans les ateliers, son terrain de prédilection, avant de découvrir l’ensemble des métiers de la distribution. Femme de caractère au grand cœur, la présidente a su gagner sa place et fédérer ses équipes, de sorte que le turn-over est très faible dans ses établissements : « J’ai toujours su que je voulais travailler dans l’automobile, je suis née dedans, c’est dans mon ADN. Dans une concession il y a une multitude de métiers complétement différents, avec un personnel et des caractères différents. C’est très intéressant du point de vue du management. La diversité me plait ».

De Citroën à Skoda en passant par VW

D’abord agent, puis concessionnaire Citroën à Sainte-Geneviève-des-Bois, le groupe Donjon Automobiles a débuté la distribution des marques Volkswagen et Audi en 1984 (autrefois rassemblées sous l’entité VAG). « C’était l’époque de la Golf, évoque la présidente. Le modèle se vendait très bien en véhicules d’occasion. Volkswagen a donc proposé à mes parents de devenir concessionnaires et ils ont dû faire un choix par rapport à Citroën. On croyait en cette marque et on n’a pas eu tort. C’est un bon choix, aujourd’hui encore ». Et même si, dans ce cas, choisir signifiait renoncer, lorsque les deux marques allemandes annoncent leur séparation en 2010, ses parents refusent de choisir et gardent les deux.

Au fil des années, les concessions ont fleuri à travers le département. Si bien qu’à ce jour, le groupe compte 5 concessions VW, 1 site Audi et 3 points de vente Skoda. Le constructeur tchèque ayant rejoint les rangs en 2004. En outre, le groupe compte également une carrosserie (Vega automobiles) depuis 1992 à Bretigny-sur-Orge, ainsi que 5 points de vente occasion Das WeltAuto. Car Cécile Gatti a anticipé très tôt le virage de l’occasion pour diversifier ses activités. « Face à la diminution progressive des véhicules neufs, il a fallu trouver des activités annexes pour continuer à se développer. En occasion, on vend 70 % de nos marques. Depuis 7 ans, on a vraiment accéléré sur les ventes d’occasion externes. C’est presque une entreprise dans l’entreprise, on se spécialise dans le VO comme si on était indépendants ». En 2022, l’opérateur a vendu 1 000 VO à particuliers et 1 000 VO à marchands, contre 2 900 véhicules neufs (1 800 VW, 600 Skoda et 500 Audi). Ces performances lui ont permis de consolider un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros l’an passé.

Rester agile face à l’incertitude

Après des années prospères jusqu’en 2020, l’entreprise a dû sans cesse se renouveler pour palier à l’incertitude du contexte économique (conséquence de la crise sanitaire). Cécile Gatti a ainsi ouvert un pop-up store pendant quatre mois au cœur du centre commercial Evry 2. Un format inédit efficace qui a permis au groupe de gagner en visibilité, mais qui ne sera pas reconduit. « Il ne se passe pas une année sans catastrophe économique, sociale, et climatique. C’est pourquoi il faut sans cesse se réinventer, je ne dirais même pas seulement d'une année à l'autre, mais plusieurs fois dans l'année. Désormais, nous sommes à l'aube d'un changement radical de notre métier de concessionnaire puisque le groupe Volkswagen a décidé de faire comme Stellantis en proposant des contrats d'agents distributeurs. Pendant ces trente années, il a toujours su sauvegarder et accompagner son réseau donc je ne sens pas, dans ce changement de contrats, une envie de se séparer du réseau. Je n’ai pas cette crainte ».

L’aventure électrique

En parallèle du VO, le groupe Donjon a ciblé le marché de l’électrique comme un nouveau levier de rentabilité. C’est la raison pour laquelle l’opérateur essonnien a créé fin 2022 un centre de réparation de batteries à Arpajon. Si à court terme, l’objectif est de pouvoir réparer les véhicules électriques de toutes marques, pour l’heure il se focalise sur les marques du groupe VW. Il fait d’ailleurs partie des 15 concessionnaires français agréés au sein du réseau de l’entité et peut ainsi réceptionner des voitures de tout le pays. Grâce à une plateforme interne, Volkswagen organise les rendez-vous en atelier et le transport des VE jusqu’à Arpajon. Le distributeur sait en temps réel combien de VE il aura à réparer par semaine. Entre la construction du bâtiment de 120 m2, l’achat du matériel, le recrutement et la formation des six collaborateurs à l’utilisation des nouveaux équipements, le groupe a déboursé 400 000 euros. La formation a en partie été assurée par le constructeur mais également par le GNFA.

En parallèle, le groupe a prévu d’installer cette année un superchargeur sur trois sites, à savoir Les Ulis, Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon. Ces équipements seront accessibles aux clients tous les jours, 24h/24, ce qui permettra de fidéliser de nouveaux usagers tout en générant une rentabilité supplémentaire. Par site, l’investissement est de 100 000 euros. Enfin, pour compléter ce plan stratégique autour de la mobilité électrique, Cécile Gatti aimerait débuter la distribution d’une marque de véhicules 100 % électriques prochainement.