Le groupe Dubreuil veut racheter 11 concessions Stellantis du groupe Michel

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe Dubreuil s'est positionné pour reprendre onze concessions du groupe Michel. Les établissements sont aux couleurs de Stellantis (Citroën, DS et Peugeot) et sont installés dans l’ouest de l’Hexagone.

Voilà ce qui s’appelle faire une croissance externe importante pour son entreprise. Selon une mention publiée par l’Autorité de la concurrence le 21 novembre dernier, le groupe Dubreuil présidé par Paul-Henri Dubreuil, a notifié son intérêt pour reprendre « l’intégralité du capital et des droits de vote de la société SMI, laquelle exploite, à travers ses cinq filiales, onze concessions automobiles de marque Citroën, DS et Peugeot situées en Charente-Maritime, dans la Creuse et dans l’Indre ». Ces affaires sont précisément localisées à Guéret (23), Châteauroux (36), La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan et Saint-Jean-d'Angély (17).

Deux stratégies pour l'avenir

Bien que cette acquisition ne soit pas encore officielle, elle renforce l’idée que le groupe Michel préférerait se renforcer avec la marque Renault et privilégier une stratégie monomarque. En effet, Stéphane Michel s’est porté volontaire pour racheter trois concessions Renault et Dacia auprès du groupe Rouyer (Garages Saint Christophe Automobile). Avec ces établissements situés à Niort, Parthenay (79) et Fontenay-le-Comte (85), cela porterait à onze le nombre de concessions Renault, Dacia et Alpine intégrées dans le groupe. Pour mémoire, l'opérateur a immatriculé 11 527 véhicules neufs et 5619 véhicules d'occasion à particuliers en 2021. Il enregistre un chiffre d'affaires 444,6 millions d'euros.

Robert-Claude Soria, président du groupe Dubreuil Automobiles, déjà distributeur des marques Peugeot, Opel, Citroen et DS, préfère au contraire se renforcer avec le quatrième groupe automobile. Il totalise 40 concessions, 21 009 véhicules neufs et 9 749 véhicules à particuliers immatriculés l'an passé. Son chiffre d'affaires s'élève à 859 millions d'euros.