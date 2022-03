Le groupe Dugardin fait un bond digital

Le groupe Dugardin vient de lancer un nouveau site internet plus en phase avec la révolution digitale qui traverse l’automobile. Désormais développé en « responsive design », ce dernier s’adapte donc à tous les formats d’écrans. Une caractéristique incontournable, au moment où de plus en plus de clients utilisent leur smartphone ou leur tablette sur internet. L’objectif global de ce nouveau portail était d’offrir un parcours simple et rapide au visiteur, pour accéder aux véhicules et aux services du distributeur. Ainsi, l’internaute peut voir les véhicules d’occasion en stock mais aussi les véhicules neufs disponibles et les véhicules de direction. Il peut comparer trois modèles différents et peut poursuivre jusqu’à la réservation en ligne.

Paiement d’un acompte

Ce nouveau site dispose d’une fonctionnalité de réservation avec paiement d’un acompte en ligne. Une possibilité incontournable pour le distributeur. « Notre stratégie digitale évolue et s’accompagne d’une réflexion globale sur la consommation auto. Ainsi, la réservation de son véhicule avec dépôt d’acompte directement sur le site nous permettra à terme de finaliser certaines ventes plus rapidement » souligne Philippe Dugardin, président du groupe Dugardin. Positionné dans le nord de la France, le distributeur souhaite séduire des clients étrangers grâce à cette fonctionnalité, notamment sur le segment premium. Un secteur sur lequel il est présent avec les marques Jaguar, Land Rover, Volvo et Maserati. L’une des autres nouveautés importantes est l’intégration de la dernière évolution de la calculatrice financière de CGI Finance, partenaire financier du groupe. Autre élément incontournable, un Live Chat permet d’entrer en communication avec un conseiller de vente depuis le site ou sur tous les systèmes de messagerie en ligne. Enfin, pour répondre au développement du marché du véhicule d’occasion, le portail reçoit un outil de reprise sur lequel les internautes peuvent recevoir une proposition d’achat. Ces exemples ne sont que quelques-unes des nouveautés du site. Pour mémoire, le groupe Dugardin représente 10 marques dans les Hauts-de-France, sur 11 sites. L’entreprise a vendu 5 678 véhicules en 2020 et réalise un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros.