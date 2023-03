Le groupe Dugardin lance sa concession virtuelle avec le Volvo EX90

Constructeurs et distributeurs investissent le métavers. Alors que Fiat lance son showroom virtuel en France, le groupe Dugardin installe une concession dans le métavers. Baptisée « Ma concession virtuelle » by Volvo Lille, cette plateforme digitale accueillera en avant-première le nouveau SUV électrique Volvo EX90. Alors que le modèle devrait arriver dans les concessions réelles en fin d’année, le nouveau fleuron de la marque sera présenté aux futurs clients dès le 30 mars à partir de 16 heures. Cette plateforme permettra de découvrir le showroom virtuel du groupe et le véhicule sous tous ses angles. Une découverte qui ne se limite pas aux clients habituels du distributeur mais à tous les internautes. Cependant, cet espace n’est pas un simple lieu d’exposition.

Interaction en direct

L’un des avantages du métavers est l’interactivité entre client potentiel et distributeur. Les personnes intéressées par la voiture pourront la découvrir de manière immersive mais aussi dialoguer avec des commerciaux du groupe en direct. « Ma concession virtuelle est le résultat d’un long travail et de notre passion pour les nouvelles technologies. Nous sommes convaincus que les utilisateurs du métavers apprécieront l’expérience immersive et réaliste qu’elle offre », explique Samia Ouchen, directrice marketing du groupe Dugardin. Cette concession virtuelle a été réalisée avec l’aide de l’agence Karita Interactive, spécialisée dans la stratégie Webmarketing pour la mobilité. « La frontière entre le métavers et l’internet que nous connaissons est mince, les possibilités d’interconnexion sont nombreuses, tant du point de vue technologique, que du point de vue du parcours client. C’est ce qui rend cette technologie inclusive », souligne Julien Renard, responsable du pôle innovation digitale de Karita Interactive. Ces interconnexions restent capitales, à l’heure où le métavers a du mal à convaincre et que Meta, maison-mère de Facebook, vient de réorienter ses priorités sur l’intelligence artificielle.