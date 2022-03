Le groupe Emil Frey France passe au carburant alternatif

Dans la poursuite de sa stratégie RSE, Emil Frey France utilise la flotte de camions de 2L Logistics roulant au Pur-XTL, ce qui représente près de 84 % des transports allers-retours des véhicules acheminés vers les CRVO ou leurs clients. Les premiers tests ont été effectués sur le site d'Ingrandes, puis cette méthode de transport sera déployée à l'ensemble des sites opérationnels. « L’utilisation du carburant Pur-XTL s’est naturellement imposé dans la stratégie d’économie circulaire des CRVO et nos actions mises en place pour le respect de l’environnement. Les technologies les plus innovantes utilisées sur les CRVO permettent la diminution de 18 % de la consommation de gaz, 30 % d’économie de peinture et de vernis, le recyclage de 80 % des eaux de lavage et la récupération des eaux de pluie et enfin la pose d’ombrières photovoltaïques sur les places de parking extérieur », explique Charly Guillaume, directeur plaque CRVO.

Le carburant alternatif Pur-XTL est un biogaz paraffinique de synthèse fabriqué à partir de déchets (huiles ou graisses résiduelles). Il permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90 %, - 65 % de particules fines, - 24 % de monoxyde de carbone et jusqu'à 37 % d'oxydes d'azote. Le volume de VO traités par cette flotte s'élève à 63 000 unités par an. La prévision du nombre de kilomètres parcourus en 2022 est de 550 000, ce qui représente une économie de 570 tonnes de carbone au global. Pour 2023, les prévisions atteignent les 1 290 000 km parcourus, soit une économie de 1 440 tonnes de carbone.