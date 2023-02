Le groupe Faurie a accueilli 150 jeunes pour la Semaine des services de l’automobile

Le groupe Faurie, à l’image de nombreux autres groupes de distribution, a accueilli plus de 150 jeunes dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM).

La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM) a mobilisé de nombreux groupes de distribution en France. Parmi eux, le groupe Faurie a accueilli plus de 150 jeunes dans ses différentes concessions. Des collégiens, lycéens, étudiants et jeunes en recherche d’emploi ont découvert les nombreux métiers d’une concession, dans le domaine de l’automobile mais aussi du poids lourd. Le groupe a organisé différentes animations pour faire découvrir ces univers. Des visites guidées, des rencontres, des discussions avec les collaborateurs, des quizz, des rallyes métiers ont permis d’entrer dans le monde professionnel d’une manière ludique.

Séduire de futurs collaborateurs

Dans un contexte difficile en matière de recrutements, l’automobile doit séduire plus que jamais. Malmenée et accusée de tous les maux, l’automobile reste un domaine important pour l’économie nationale et locale. « Aller à la rencontre des jeunes et promouvoir nos métiers sont une priorité pour le groupe. Notre secteur forme et recrute », souligne Clara Faurie, directrice du développement RH. Le distributeur en a profité pour mettre l’accent sur la féminisation des métiers de l’automobile. Considérée comme un univers masculin, l’entreprise a voulu insister sur la nécessité de voir des femmes s’engager dans cette voie plus ouverte qu’il n’y paraît.