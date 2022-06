Le groupe Faurie distribue la marque Kleuster

À l'instar du groupe Jean Lain Mobilités, déjà conquis par ces produits 100 % français, le groupe Faurie poursuit son développement en intégrant la marque Kleuster à ses activités. Celle-ci, d’origine lyonnaise, commercialise des vélos-cargos à assistance électrique baptisées Freegônes qui permettent le transport de colis dans les zones urbaines. Conçu avec un châssis unique, ce triporteur peut recevoir plusieurs modules afin de s’adapter aux besoins des utilisateurs : cellule sèche, frigorifique, food, benne à déchets et plateau.

Une solution pour les pro

Grâce à cette nouvelle marque dans son portefeuille, le groupe Faurie entend répondre aux enjeux de mobilité urbaine des professionnels en proposant un produit qui facilite la logistique du dernier kilomètre. Les tripoteurs électriques seront disponibles à la vente au sein des showrooms Faurie Trucks. Les clients peuvent également les essayer dès aujourd’hui, jusqu’au 26 juin 2022, dans le cadre du Charade Electric Festival, installé sur le circuit de Charade (63).

Le groupe Faurie rayonne sur 18 départements des régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Ile-de-France. Il distribue 9 marques automobiles et 5 marques poids lourds à travers une soixantaine de concessions et sites annexes. L’an dernier, l’opérateur a commercialisé 15 535 voitures neuves et 16 498 voitures d’occasion, qui ont participé au 615 millions d’euros de chiffre d’affaires. La branche poids lourds représente 777 unités vendues en 2021 et un CA de l’ordre de 128 millions d’euros.