Le groupe Faurie installe Cupra à Mont-de-Marsan

Le groupe Faurie entre dans l’univers Cupra en installant la marque dans sa concession Seat de Mont-de-Marsan. L’établissement sera placé sous la responsabilité de Jonathan Ruiz, directeur des concessions du groupe Volkswagen du sud ouest de la France au sein du groupe Faurie. Il s’agit de la 13ème marque représentée au sein du groupe de distribution. Cependant, l’arrivée de Cupra paraît logique, puisque le concessionnaire est déjà largement présent dans l’univers du groupe Volkswagen. Le groupe détient actuellement 8 concessions Volkswagen, Audi et Seat. L’ensemble est sous la responsabilité de Nicolas Vidal, directeur des marques VGF pour l’ensemble du groupe.

Croissance continue

Cette ouverture constitue une étape supplémentaire du développement du groupe Faurie. Ce dernier rassemble actuellement 13 marques dans l’automobile et le poids lourd. Il détient notamment 23 concessions Renault, 8 établissements Volkswagen, Audi, Seat et Cupra, 9 sites Opel, 5 points de vente MG Motor et 1 concession Suzuki. Dans le domaine du poids lourd, le groupe détient 16 sites Renault Trucks mais aussi Piaggio Commercial, Iveco Bus et VW Véhicules Utilitaires. L’ensemble a représenté un chiffre d’affaires global de 744 millions d’euros en 2021, avec 15 535 VN légers vendus, 16 498 VO légers écoulés et 777 véhicules industriels immatriculés.