Le groupe Faurie renouvelle sa stratégie de marque

Le groupe Faurie vient de dévoiler sa nouvelle identité de marque. Un projet qui ne se limite pas à une nouvelle identité visuelle mais qui intègre toutes les évolutions de l’entreprise ses dernières années. En effet, le groupe a connu plusieurs opérations de croissance externe et une croissance rapide.

Une croissance rapide

Ce besoin de renouvellement trouve son origine dans l’accélération du groupe au cours des trois dernières années. Entre 2019 et 2021, le distributeur est passé de 7 à 11 marques et de 950 à 1 600 collaborateurs. Au total, près d’un salarié sur deux n’était pas dans le groupe il y a trois ans. Le périmètre géographique de l’entreprise a également augmenté. Présente sur 9 départements et 4 régions en 2019, elle occupe aujourd’hui 18 départements sur 6 régions. Elle a fait son entrée en région Centre-Val de Loire et en Bourgogne Franche Comté. Au total, le groupe possède 60 sites sur son territoire.

Redéfinir le groupe pour installer la marque Faurie

La réflexion autour des valeurs du groupe a associé collaborateurs, clients et partenaires. Quatre valeurs fondamentales sont ressorties de ce travail collectif : le sens de l’autre, l’ancrage local, la pérennité et l’équilibre. À partir de ce constat, le groupe a pu travailler sur la marque Faurie. Une marque basée sur la notion de qualité de service autour de la mobilité. Cette redéfinition prend corps autour d’une nouvelle identité graphique, qui met en avant le nom Faurie. Trois logos basés sur le nom du groupe recouvrent les activités liées à l’automobile, au poids lourd et à la communication institutionnelle. Cette nouvelle charte sera déployée dans les mois à venir. Une nouvelle identité qui doit fédérer en interne et affirmer la présence du groupe sur sa zone de chalandise, au-delà des constructeurs qu’il représente.