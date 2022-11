Le groupe Faurie renouvelle son partenariat avec le CA Brive Corrèze Limousin

Le groupe Faurie vient de renouveler pour deux saisons son partenariat avec le club CA Brive Corrèze Limousin. Un accompagnement de longue date, qui s’est poursuivi dans les bons et les mauvais moments, à travers la Pro D2 et le Top 14. « Nous avons la chance d’avoir, à Brive, l’un des plus grands clubs de rugby français, pour la 120e ville française. En tant qu’acteur économique local, c’est notre devoir de s’inscrire sur le long terme avec le CA Brive Corrèze Limousin », explique Victor Faurie, directeur des marques Renault et Dacia au sein du groupe Faurie. Cette implication est une manière pour le distributeur de renforcer sa présence sur sa zone de prédilection, autour d’un sport particulièrement populaire et vecteur de valeurs positives. Ce partenariat reçoit également le soutien de la marque Renault, puisque le club recevra 21 Kadjar et Arkana.

Centre de formation et Académie Faurie Campus

Le groupe Faurie soutient également le centre de formation du club de rugby, dans lequel il voit un parallèle avec sa propre structure. « Nous ne pouvions envisager ce partenariat sans intégrer l’accompagnement de l’école de rugby et du centre de formation du club. Nous trouvons beaucoup de parallèles avec notre Académie Faurie Campus et l’intégration des jeunes dans le monde professionnel », souligne Victor Faurie. Si le groupe Faurie a largement franchi les frontières de la ville de Brive-la-Gaillarde, ce lieu reste la cité d’origine de l’entreprise. Aujourd’hui, le groupe représente 16 marques sur six régions, 18 départements et 62 sites. Il regroupe 1 600 collaborateurs autour du véhicule léger et du véhicule lourd.