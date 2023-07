Le groupe Faurie se lance dans la mobilité urbaine sous l’enseigne Faurie City

La mobilité urbaine intéresse de plus en plus de groupes de distribution. Du vélo à assistance électrique à la moto, chacun se déploie selon ses objectifs et son positionnement. Pour le groupe Faurie, la solution passe par la création d’une nouvelle marque interne, baptisée Faurie City. Cette dernière regroupera dorénavant toutes les formes de mobilités douces, destinées aux particuliers comme aux professionnels. Déjà présent dans le véhicule particulier, l’utilitaire et le poids lourd, le groupe Faurie complète les besoins de mobilité de ses clients. Déjà représentant de la marque Kleuster, le distributeur souhaite élargir son offre sur tous les segments.

De la trottinette à la mini-voiture

La marque Faurie City propose donc des engins allant de la trottinette au scooter électrique et devrait ajouter les mini-voitures à son catalogue. Le groupe souligne qu’il ne s’interdit aucun développement sur d’autres machines pour compléter son offre. Un catalogue qui comprend également l’installation de bornes de recharge. Le distributeur a choisi la marque Oxygo pour sa gamme de scooters électriques allant de l’équivalent 50 cm3 à l’équivalent 125 cm3. Pour offrir une gamme complète de VAE, la firme a sélectionné les marques Arcade Cycles et Reine Bike. Enfin, son offre de trottinettes électriques s’étend autour de plusieurs modèles allant de 600 à 1 200 euros. Cette palette est déjà visible dans cinq concessions du groupe, implantées à Brive, Périgueux, Poitiers, Limoges et Châteauroux.