Le groupe GCA compte 22 sites supplémentaires depuis 2022

Dans un contexte difficile, le groupe GCA, présent en France et en Belgique, enregistre une belle année 2022. À travers les quinze marques automobiles qu’il représente, l’opérateur a vendu au total 32 505 véhicules neufs et 27 711 véhicules d’occasion, pour un chiffre d’affaires global de 1,3 milliard d’euros. Pour rappel, il avait terminé l’année 2021 sur un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, généré par la vente de 26 136 VN et 26 219 VO.

En parallèle, le groupe a ouvert 22 nouvelles concessions au cours des douze derniers mois, portant à 106 le nombre total de points de vente, répartis entre le Grand-Ouest, la Normandie, l'Île-de-France, le Grand-Est, la Corse et la Belgique. Déjà numéro un dans le réseau de Toyota en France et en Belgique, le groupe choletais a aussi fait son entrée dans le top 5 des distributeurs BMW et Mini en France, se hissant sur la quatrième marche. Le distributeur se positionne aujourd’hui à la 45e place des groupes de distribution en Europe. À travers ces ouvertures, le groupe GCA a également diversifié ses activités puisqu’il s’est engagé dans la vente de motos avec BMW Motorrad à La Roche-sur-Yon (85) et Triumph à Éragny (95).

Feuille de route pour 2023

Cette année, David Gaist compte mettre l’accent sur la thématique environnementale de sorte que des panneaux photovoltaïques seront installés sur une dizaine de nouveaux points de vente. L’objectif est d’auto-alimenter en électricité chacune des concessions. Le groupe avait déjà amorcé cette démarche à Cholet (49), Cesson-Sévigné (35) et à Éragny (95).

« L’objectif cette année sera de poursuivre notre dynamique de croissance dans l’Hexagone et en Europe, commente David Gaist. À l’échelle macroéconomique, je reste confiant dans le marché automobile malgré des prévisions en baisse. Nous sommes au cœur des mutations entourant l’évolution des modèles de distribution, le développement du véhicule électrique, les nouvelles mobilités. Sur chacun de ces sujets, nous avançons de manière pragmatique, en nous structurant, en donnant la priorité à la satisfaction de nos clients et au nécessaire équilibre financier de notre groupe. Aux côtés de nos marques distribuées, nous disposons aujourd’hui des meilleurs atouts pour continuer à avancer. »

De plus, le groupe GCA fêtera aussi cette année ses 30 ans d'existence.