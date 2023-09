Le groupe GCA participe à la lutte contre la précarité en France et en Belgique

Du 1er septembre au 31 octobre 2023, l’opérateur choletais multimarques reversera à l'association Les Restos du Cœur l’équivalent de trente repas par véhicule vendu dans ses concessions implantées en France et en Belgique.

Pendant huit semaines, soit du 1er septembre au 31 octobre prochain, pour chaque véhicule neuf ou d’occasion (toute marque confondue) qui sera vendu à travers le réseau du distributeur (y compris les centres GVO), celui-ci reversera l'équivalent de trente repas à l’association les Restos du Cœur. « Nous souhaitions placer la solidarité au centre de nos actions et nous engager auprès d'un acteur majeur de la lutte contre la précarité en France. Notre objectif est de remplir notre rôle d’entreprise citoyenne en fédérant nos clients et nos collaborateurs autour d’un projet porteur de sens » précise David Gaist, président du groupe GCA. En relayant l’opération sur ses réseaux sociaux et dans les concessions, l'entreprise espère sensibiliser sa clientèle.

L'équivalent de 10 000 voitures vendues

Les 112 concessions du groupe choletais, réparties dans dix-sept département de l'Hexagone, sont concernées par cette initiative. Celle-ci intègre également les 10 points de vente belges où GCA opère. Cette démarche caritative est une première pour le groupe GCA, qui entend participer à son échelle, à l’effort commun. Au total, l’équivalent de près de 300 000 repas devraient être financés, soit l’équivalent de 10 000 véhicules vendus entre la France et la Belgique.