Le groupe GCA ouvre deux sites Toyota et Hyundai en France et un site Lexus en Belgique

Le groupe chotelais, dirigé par David Gaist, renforce sa présence en France (Cherbourg et Château-Gontier) avec Hyundai et Toyota, ainsi qu'en Belgique où il officie depuis trois ans avec Toyota.

Le groupe aux 12 marques automobiles, 100 concessions et 1 500 collaborateurs poursuit sa stratégie de croissance en reprenant trois sites sur deux territoires où il opère déjà. Le président du groupe David Gaist annonce de ce fait de bons résultats à un peu moins de trois mois de la fin de l’exercice : « Sur le plan commercial, nous avons enregistré un bon premier semestre avec une progression de 19 % de nos prises de commandes. Nous dévoilerons probablement de nouveaux projets en fin d’année ». Pour rappel, le groupe choletais avait vendu 26 219 VN et 26 136 VO en 2021, pour un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros.

Toyota encore et toujours

En France, l’opérateur multimarques confirme donc l’ouverture d’une nouvelle annexe Toyota installée à Château-Gontier (53). Rappelons qu'avec 44 concessions, GCA est le premier distributeur Totoya dans l'Hexagone. Rattaché à la concession de Laval, le site inaugure un nouveau concept de point de vente sur une surface de 300 m2. Animé par une équipe de trois collaborateurs polyvalents (vendeur, secrétaire commerciale, technicien réceptionniste), le site dispose d’un hall de ventes, de deux baies d’atelier et d’un magasin de pièces détachées. Le potentiel commercial est estimé à 150 voitures, dont la moitié composée de véhicules neufs.

Destiné à renforcer le maillage du territoire dans les villes de moins de 15 000 habitants, le nouveau concept Toyota répond à un enjeu de proximité. En fonction des résultats de vente obtenus, le groupe envisage de dupliquer le modèle dans d’autres villes à l’avenir.

Hyundai à Cherbourg

En parallèle, le distributeur s’est renforcé le 1er octobre dernier avec Hyundai à Cherbourg (50). Le bâtiment est partagé entre les marques Hyundai et Suzuki, l'unique concession Suzuki du groupe et déjà présente dans la ville. La nouvelle concession Hyundai, dont l’objectif de vente annuel est établi à 200 VN, complète le réseau du distributeur déjà présent dans le département de la Manche, à Saint-Lô et Avranches. Elle constitue le sixième point de vente Hyundai du groupe.

Lexus en Belgique

Enfin à Charleroi, en Belgique, GCA compte depuis le 1er septembre 2022 un nouveau point de vente Lexus. Déjà distributeur de la marque en France, c’est la première fois que l’opérateur reprend la marque japonaise en Belgique. Situé au cœur de la ville, le corner Lexus devrait représenter 80 VN. La création du point de vente Lexus renforce ainsi le développement commercial du distributeur choletais présent en Belgique depuis trois ans, à travers six concessions Toyota.