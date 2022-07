Le groupe GCA poursuit sa montée en puissance avec BMW Group France

Distribuant déjà les marques BMW et Mini, le groupe GCA agrandit sa zone de chalandise en Normandie avec trois nouvelles concessions reprises auprès du groupe Pautric le 1er juillet dernier. Les trois sites sont installés à Caen, Hérouville et Deauville (14). Ce rachat permet au groupe GCA d’intégrer 52 collaborateurs supplémentaires, ainsi qu’un volume de ventes de 650 véhicules neufs (400 BMW et 250 Mini) et 450 véhicules d’occasion (300 BMW et 150 Mini).

Un réseau de 14 sites BMW

Ces trois nouveaux sites élargissent le maillage du distributeur aux couleurs de BMW-Mini dans le nord-ouest de la France. Une volonté martelée depuis plusieurs mois par David Gaist, président du groupe : « Nous souhaitons à l’avenir faire partie des distributeurs importants de BMW en France ». L’opération s’inscrit dans le sillage de la reprise des concessions de Niort (79), La Roche-sur-Yon, et les Sables-d’Olonne (85) entérinée au 1er avril 2022. Pour ce faire, David Gaist s’était associé aux frères Guénant, qui conservent une participation minoritaire dans ces affaires.

Le groupe GCA compte à présent 14 sites BMW et 7 Mini pour un volume de ventes de 2 400 BMW, 1 200 Mini et 3 600 véhicules d’occasion. « Nous souhaitons que BMW-Mini soit notre premier partenaire dans les marques premium de notre groupe, commente David Gaist, président-fondateur du groupe GCA. L’intégration de ces trois nouveaux sites va nous permettre d’adapter notre organisation spécifiquement pour BMW à travers la mise en place d’un service dédié à la marque au sein de notre call center, d’une chaîne de valeur et d’un marketing exclusifs pour BMW ». Pour mémoire, GCA est le premier distributeur Toyota-Lexus sur le territoire national et représente 11 marques sur 96 concessions (auto et moto), pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 milliard d’euros.