Le groupe GCA poursuit son mariage avec BMW et MINI

Alors qu'en janvier 2023, le groupe GCA avait déjà montré son intérêt pour reprendre deux concessions BMW-MINI basées à Angers et Saumur, l'opérateur vise également deux autres concessions à Alençon et Laval, toujours avec les mêmes constructeurs.

« L’objectif cette année sera de poursuivre notre dynamique de croissance dans l’Hexagone et en Europe », assurait en début d’année David Gaist, président du groupe GCA. Les différents rachats le prouvent. En effet, en juin 2023, l’opérateur avait fait savoir auprès des autorités son intérêt pour racheter la société Pacific Cars anciennement détenue par le groupe DMD et son président Christian Digoin. L’entité regroupe deux concessions Hyundai à Saint-Herblain, près de Nantes, et Saint-Nazaire (44). GCA est déjà présent dans le réseau Hyundai dans la Manche (Cherbourg, Avranches, Saint-Lô) et en Bretagne (Laval, Rennes, Saint-Malo). Cela porterait donc à huit le nombre de concessions Hyundai au sein de son groupe.

Des liens solides avec plusieurs constructeurs

Cette fois, c’est avec le groupe allemand BMW-MINI qu’il a choisi de poursuivre son aventure. En effet, selon une publication de l’Autorité de la Concurrence, David Gaist lorgnerait sur la reprise de la société Mercure Automobiles qui comprend deux concessions BMW et MINI installées à Alençon (61) et Laval (53). Pour rappel, en janvier 2023, le dirigeant avait déjà repris deux concessions BMW-MINI à Angers et Saumur (49), qui appartenaient à Sébastien Richer. Si tout est accordé, le groupe GCA est donc en passe de détenir 18 concessions BMW et 9 concessions MINI. Il conforte ainsi sa place dans le Top 5 des distributeurs BMW-MINI en France.

30 ans de développement

Le groupe GCA a récemment célébré son trentième anniversaire. Sa première concession a vu le jour en 1993 à Cholet (49). Aujourd’hui, avec 110 concessions et 15 marques distribuées, l'opérateur rayonne dans l'ouest de la France, en Île-de-France, dans l'Est, en Corse et en Belgique. En 2022, il a vendu 32 505 véhicules neufs, 27 711 véhicules d'occasion et réalisé 1,3 milliard d’euros de chiffre d'affaires. Enfin, il emploie au total 1 600 salariés.