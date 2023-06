Le groupe GCA renforce sa présence dans la voile en devenant partenaire de la classe Ocean Fifty

Déjà partenaire du skipper Gilles Lamiré pendant plusieurs années, le groupe de David Gaist s’implique aujourd’hui pour le développement de cette classe de multicoques océaniques sur une période de trois ans. Le distributeur sera donc associé à toutes les courses de cette catégorie, qui comprend notamment le Pro Sailing Tour, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, The Arch, la Rolex Fastnet Race et le Trophée des Multicoques Baie de Saint-Brieuc.

Histoire de passion

L’implication du groupe GCA dans la voile est notamment due à la proximité entretenue par David Gaist avec cet univers. Le dirigeant trouve également dans ce milieu plusieurs points communs avec la démarche du groupe GCA. « Le Groupe GCA partage les valeurs véhiculées par la classe et ses skippers : la performance, l’endurance et le respect de l’environnement. Notre partenariat s’annonce passionnant, et nous saurons être aux côtés des teams pour les encourager » souligne ainsi le dirigeant. Cette classe regroupe actuellement 10 multicoques de 15 mètres. Ces bateaux sont conçus pour être performants mais relativement raisonnables en coûts financiers et environnementaux.