Le groupe Gemy Automobiles étoffe son top management

Comme il l’avait annoncé en septembre 2021, Pierre-Elie Gérard souhaitait étoffer le top management de Gemy Automobiles pour accélérer son plan de développement et mieux accompagner les mutations à l’œuvre dans le secteur automobile.

C’est désormais chose faite avec l’officialisation de la nomination de quatre nouveaux directeurs à la tête d’activités névralgiques du groupe.

Patrice Ratton et Stanislas Peycelon, deux renforts de premier ordre pour des BU clés

Bien connu chez Renault et BMW, Patrice Ratton intègre le groupe en qualité de directeur général opérationnel. Membre du directoire, il a en charge le périmètre opérationnel du groupe et la mission de développer de façon durable et homogène la performance des vingt-neuf concessions du groupe ainsi que d'accompagner la croissance des filiales métiers Logipar et Autoprepar.

Diplômé de l’Edhec et faisant valoir un riche début de carrière chez Renault, Stanislas Peycelon devient le nouveau directeur de l’activité véhicules d’occasion. Responsable du déploiement de la stratégie VO du groupe, il coordonne l’activité VO des concessions pour en améliorer les résultats sur le long terme. Il pourra s’appuyer tant sur les opérationnels VO locaux que sur une équipe centrale afin d’accomplir sa mission.

Piloter la grande mutation des compétences

Carine Durand rejoint le groupe en qualité de directrice des ressources humaines. Elle assure le management de l’équipe RH qui est composée des fonctions recrutement, paie, gestion de carrière, relations sociales, marque employeur et formation. Carine Durand élabore et met en œuvre la stratégie RH pour répondre notamment aux objectifs de développement du groupe dans des marchés en profonde mutation.

Julien Bordet prend quant à lui la direction générale de la filiale Progicar spécialisée dans l’édition de logiciels sur mesure pour les professionnels de l’automobile. Il succède à Pierre-Elie Gérard, qui occupait jusqu’à aujourd’hui cette fonction, et arrive à la tête d’une équipe de dix-sept collaborateurs aux profils de développeurs, d’UX designers et de product owners. En plus de la conduite des opérations, il est particulièrement chargé de définir la stratégie de la filiale et de lancer la commercialisation du savoir-faire du groupe auprès des clients externes.

Gemy Automobiles résiste bien à la crise et aux difficultés du secteur

« Gemy se prépare à affronter dans les prochaines années une série de bouleversements, à commencer par la mise à plat de la stratégie de distribution en Europe du constructeur Stellantis répondant aux enjeux de l’électrification et du droit de la concurrence. La consolidation du réseau qui en résultera nous oblige, d’une part, à renforcer notre organisation et, d’autre part, à piloter l’expansion sur de nouveaux territoires, métiers, et marques. Compte-tenu de notre histoire et de nos bonnes performances en temps de crise, je suis confiant quant à la capacité d’adaptation du groupe », précise avec un style direct Pierre-Elie Gérard.

Gemy Automobiles distribue les marques françaises du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën et DS Automobiles) dans ses vingt-neuf implantations commerciales situées en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il exploite également deux centres logistiques de pièces de rechange via sa marque Logipar, un centre de reconditionnement VO via sa marque Autoprepar, et un éditeur de logiciels pour les professionnels de l’automobile via sa marque Progicar.

En 2021, Gemy Automobiles a vendu près de 40 000 véhicules neufs et d’occasion pour un chiffre d’affaires consolidé de 760 millions d’euros. Basé à Laval, le groupe réunit 1 375 collaborateurs.

Pierre-Elie Gérard, petit-fils du fondateur, assure la direction opérationnelle du groupe.