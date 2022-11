Le groupe Gemy Automobiles rejoint les réseaux Renault et Dacia

Depuis le 1er novembre 2022, le groupe Gemy automobile, présidé par Pascal Gérard, compte parmi les distributeurs des marques Renault et Dacia. Cette opération a été rendue possible suite au rachat des affaires Tours-Nord, Tours-Sud et Joué-lès-Tours, Loches et Chinon (37) par l’opérateur auprès de Retail Renault Group (RRG). Ces établissements représentent « un incroyable défi en matière d’organisation, de recrutement et de logistique, mais également une formidable opportunité de développement, assure Pierre-Élie Gérard, directeur-général du groupe lavallois. Les sites Renault-Dacia du Val de Loire nous offrent l’opportunité de nombreuses synergies techniques, sociales et financières ». Dans un second temps, soit le 1er décembre 2022, le site Renault-Dacia installé au Mans (72) intégrera également le portefeuille de l’opérateur, portant à 1 800 le nombre de collaborateurs global.

Des ventes autour de Renault et Stellantis

Troisième distributeur Peugeot et cinquième distributeur DS, le groupe a décidé de resserrer ses activités autour des groupes Renault et Stellantis, (Renault, Dacia, Peugeot, Citroën et DS), « deux constructeurs performants et dotés d’une vision de long terme » selon Pierre-Élie Gérard. Avec les cinq nouvelles concessions, Gemy Automobiles compte 39 points de vente entre la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le Val-de-Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il exploite également deux centres logistiques de pièces de rechanges via sa marque Logipar, un centre de reconditionnement VO via sa marque Autoprepar, et un éditeur de logiciels pour les professionnels de l’automobile via sa marque Progicar. En 2021, Gemy Automobiles a vendu près de 40 000 véhicules neufs et d’occasion pour un chiffre d’affaires consolidé de 760 millions d’euros. Au terme de l’exercice actuel, il devrait atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires et les 55 000 véhicules vendus.