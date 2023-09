Le groupe Glinche marque la rentrée avec sa nouvelle entité Glinche Sport & Classic

C’est le jour J ! L’opérateur a ouvert ce matin, au cœur du Technoparc du circuit des 24 Heures du Mans (72), une nouvelle concession aux couleurs de Glinche Sport & Classic, sa nouvelle entité dédiée aux voitures de sport et de collection. Composé d’un showroom de 1 200 m2, l’édifice a pour vocation d’exposer un panel de véhicules sportifs, principalement issus de la gamme Porsche, et de se faire une place sur le marché du véhicule sport et haut de gamme. « Nous étions à l’étroit dans le showroom de Glinche Automobiles et nous avons eu l’occasion de bénéficier d’un local au sein du circuit, explique Hervé Glinche, fondateur du groupe éponyme. Cet emplacement privilégié vise à inscrire l’histoire du Groupe Glinche dans l’héritage du sport automobile ».

Plusieurs secteurs d'activités

Glinche Sport & Classic est la quatrième marque de l’opérateur. Elle complète Glinche Automobiles (vente de véhicules neufs et d’occasion) créée en 1966 et dont le siège se situe à Ecommoy, Garage Glinche AD Expert, lancée l’année dernière (entretien et réparation automobile) et En Route Michel (location longue durée pour les professionnels), également lancée en 2023.

L’activité de vente de voitures d’exception du groupe a débuté par passion. Elle s’est développée à mesure des années sous l’impulsion d’Hervé Glinche, grand passionné de sport automobile, qui a transmis le virus à son fils Lucas. Ce dernier, pilote du Porsche sprint challenge, assume aujourd’hui la direction opérationnelle du site Glinche Sport & Classic. L’entreprise familiale compte actuellement 55 collaborateurs au global.