Le groupe Grim intègre le réseau Mazda suite à la reprise d’une concession à Montélimar

Mazda annonce du mouvement dans son réseau et compte un nouvel arrivant. En effet, depuis le 29 juin dernier, le groupe Grim est le nouveau propriétaire de la société Drome Provence Automobile installée avenue Charles André à Montélimar (26). La concession Mazda assure les activités de vente de véhicules neufs, ainsi que l’après-vente.

Par ailleurs, grâce à cette opération Marc Grégoire, président du groupe Grim, renforce également sa relation avec la marque Ford puisqu’elle partage les mêmes locaux. Concessionnaire automobile multimarques, le groupe Grim représente 10 marques automobiles dans plus de 75 points de vente dédiés, répartis sur 11 départements du Sud de la France. L’opérateur est présent dans le secteur de l’automobile (avec Ford, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Seat, Cupra, Volvo, Skoda, et Volkswagen), de la moto (avec BMW Motorrad) et des vélos (avec Giant Montpellier). L’opérateur a également créé sa marque commerciale Grim Occasion spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, ainsi que E-Grim dédié à l'univers de l’électromobilité.