Le groupe Grim souhaite acheter les concessions Ford de Synergie Automobile

Dans une note, l’Autorité de la concurrence indique que le groupe Grim veut prendre le contrôle des concessions Ford de Lescar (Pau), Orthez et Tarbes, appartenant à Synergie Automobile, plus connu sous le nom du groupe Autodefi.

L’Autorité de la concurrence révèle que le groupe Grim s’est déclaré pour acheter les concessions automobiles Ford de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Orthez (Pyrénées-Atlantiques) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), appartenant au groupe Autodefi. Cette mini-plaque Ford représente un potentiel de l’ordre de 1000 ventes annuelles (véhicules neufs).

Le groupe Grim renforce encore sa représentation de la marque Ford

Avec les marques Ford, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover et Volvo, le groupe Grim rayonne dans le Sud de la France, autour de Montpellier (Annonay, Valence, Montélimar, Nîmes, Montpellier, Béziers, Mende, Millau, Albi, Rodez, Decazeville, Aurillac) et depuis peu, à Bayonne et à Dax, avec Ford.

Sébastien Imbert, président du directoire de Grim Holding, et Marc Grégoire, son président, devraient donc prochainement étoffer leur plaque Ford, avec dix points de vente et services, pour un potentiel de plus de 5000 ventes annuelles.

Rappelons que le groupe Grim représente aussi Alpina (typification haut de gamme pour BMW), BMW Motorrad, Giant et distribue plusieurs autres marques de deux-roues avec e-Grim (Moustache Bikes, Rocky Mountain, Solex, etc.).

Autodefi reste un acteur de la distribution automobile

Le groupe Autodefi, dirigé par Eric Perret, va continuer à distribuer plusieurs marques du groupe Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional), ainsi que Mitsubishi, Subaru, ou encore Xbus (dont les premières livraisons sont attendues en 2022).

