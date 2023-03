Le groupe Grim sur le point de reprendre les trois sites du groupe SVA

Le groupe Grim est sur le point d’acquérir la totalité du groupe SVA, selon une notification de l’Autorité de la concurrence. Ce rachat concerne les trois sites du distributeur, implantés à Avignon (Vaucluse), Gap (Hautes-Alpes) et Manosque (Alpes de Haute-Provence). Le groupe est dirigé par Lucile Rallet et représente les marques Jaguar Land Rover et Mitsubishi Motors. La concession d’Avignon est le site historique de l’entreprise et abrite les deux marques anglaises. Les deux autres établissements proposent les trois marques. Cet ensemble aurait réalisé un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros en 2021.

Grim s’étend vers l’Est

Cette acquisition permettrait au groupe Grim de s’étendre vers l’Est, puisque la firme se limite pour le moment à Montélimar et Valence sur son flanc Est. De plus, le groupe Grim est déjà largement présent dans le réseau Jaguar Land Rover. Ce rachat le ferait entrer dans le réseau Mitsubishi Motors, sur une zone géographique favorable aux produits de la marque. Pour mémoire, le groupe Grim est dirigé par Marc Grégoire et Sébastien Imbert. Son siège social est installé à Lattes (Hérault), sur un grand site qui rassemble deux concessions Ford et BMW. Il représente actuellement 15 marques dans l’automobile, la moto et le vélo. Le distributeur est largement présent chez Ford mais aussi BMW Mini. Il représente également la marque Alpina sur trois de ses sites BMW. La firme possède également trois points de vente BMW Motorrad à Albi, Agen et Toulouse.