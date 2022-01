Le Groupe Gueudet mise sur la cession de créance avec la FFC

Principal groupe de distribution automobile en France avec plus de 150 sites, plus de 4000 collaborateurs et 1,9 milliard de chiffre d’affaires, le groupe Gueudet vient de passer un partenariat avec la FFC Mobilité Réparation Services. Le distributeur a fait le choix de l’outil Tribu de la fédération. Ce dernier permet une gestion informatique des cessions de créance dans le cadre d’un sinistre automobile. Tribu permet notamment de simplifier les démarches administratives liées à ce mode de règlement auprès d'un carrossier-réparateur non agréé par l'assureur. Grâce à la cession de créance, le client n'a plus besoin d'avancer les frais de remise en état, en attendant que son assurance le rembourse. Le sinistré laisse au carrossier-réparateur le soin de se faire régler directement par la compagnie d'assurance. Cela offre par ailleurs au professionnel la garantie d'être réglé.

Avec ce partenariat, l'outil est à la disposition des carrosseries du groupe Gueudet. « L'outil de la FFC va permettre au groupe de ne plus avoir à gérer le risque financier dû aux multiples chèques des clients gardés dans un tiroir. TRIBU apporte en plus un nouveau moyen de paiement apprécié par les clients qui n’auront plus à avancer les fonds » commente Peggy Montaigne, directrice après-vente du groupe Gueudet.

Pour Patrick Nardou, président de la FFC Mobilité Réparation et Services : « la reconnaissance par le groupe Gueudet de la pertinence de notre solution est une grande fierté. Je suis convaincu que son utilisation dans toutes les carrosseries du groupe et leurs réseaux d’agents leur permettra de gagner en efficacité, tout en évitant les impayés. » En 2021, la FFC Mobilité Réparation et Services a enregistré plus de 67 000 dossiers traités avec par la plateforme Tribu.