Le groupe Guidez reprend trois concessions à Sima Holding dans le Pas-de-Calais

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe Guidez envisage l’acquisition de trois sites du groupe Sima implantés à Beaurains et Arras. Ces établissements représentent les marques Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional et Abarth.

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le groupe Guidez envisage le rachat de trois sites appartenant au groupe Sima, représentant les marques Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional et Abarth dans les villes de Beaurains et Arras (Pas-de-Calais). La transaction porterait sur les fonds de commerce et l’immobilier. Pour mémoire, au mois de novembre dernier, l’Autorité de la concurrence signalait l’intention du groupe Guidez de reprendre les deux premiers sites concernés aujourd’hui mais pas le troisième. Le deal a donc évolué depuis cette date. Cette acquisition passerait par la société LGDEV ou par l’une des sociétés du groupe Guidez. Elle concernerait donc maintenant deux fonds de commerce de l’entreprise Sonadia (société nouvelle arrageoise de distribution automobile), qui représentent les marques Citroën et DS à Beaurains et Arras. Le troisième fonds de commerce appartient à la société Automobiles du Nord (ADN) et représente les marques Fiat, Fiat Professional et Abarth à Arras. L’immobilier serait aussi compris dans ce rachat, avec la reprise des actifs indispensables à l’exploitation des fonds auprès de la SCI Arras Automobiles.

Recomposition du paysage local

Cette acquisition renforcerait la présence du groupe Guidez sur la ville d’Arras, puisqu’il détient déjà le panneau Peugeot dans la cité. Il est également présent dans les villes de Cambrai et Caudry avec cette même marque. Ce groupe, dirigé par Luc Guidez, vendrait 2 000 VN, pour un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. De l’autre côté, le groupe Sima appartient à la famille Mariscal. Il représente les marques Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep et Hyundai dans les Hauts-de-France. Le groupe détient également l’enseigne de véhicules d’occasion Kellocaz, une plateforme de pièces de rechange, plusieurs magasins API et plusieurs concessions de deux-roues sous l’enseigne Motoland. Un ensemble qui représente un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros.