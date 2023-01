Le groupe Hess prend le contrôle d’une concession BMW en Suisse

Hess Automobile renforce sa plaque du Nord-Est, en s’étendant au-delà des frontières hexagonales avec l’acquisition d’une nouvelle concession BMW située non loin de Bâle, en Suisse.

Comme cela devient désormais de plus en plus fréquent dans la distribution automobile, le groupe Hess Automobile étend ses activités hors de France en se portant acquéreur d’une concession BMW en Suisse, à proximité de Bâle, Rheinfelden, Sissach ou encore Laufen. La concession familiale BMW Hollenstein AG, ouverte en 1974, constitue une première incursion pour le groupe dirigé par Jacques, Jonathan et Antony Hess hors de nos frontières.

Hess renforce ses liens avec BMW

« Cette nouvelle concession automobile renforce le partenariat avec le constructeur bavarois en complément des concessions BMW de Mulhouse et Colmar reprises en 2017 », indique un porte-parole du groupe Hess, qui fut encore mis à l'honneur lors des derniers Masters Auto Infos. Le groupe distribue aussi Mini dans ces deux villes.

Et de préciser que le marché suisse a représenté près de 226 000 véhicules neufs en 2022, plus d’une voiture sur deux étant électrifiée. BMW fait partie du top 3 des marques préférées des Suisses avec 8,8 % de part de marché en 2021.

Rappelons que le groupe Hess distribue vingt marques et a fait preuve d’un grand dynamisme en 2022 en reprenant de nombreuses affaires, des nouvelles concessions comme des centres Speedy.