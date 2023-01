Le groupe Hess rachète deux concessions BMW Motorrad à Mulhouse et Strasbourg

Le groupe Hess vient d’annoncer l’acquisition des deux concessions BMW Motorrad de Mulhouse (Haut-Rhin) et Strasbourg (Bas-Rhin). Il s’agit d’une première depuis la fondation du groupe en 1946. Le distributeur fait son entrée sur le marché du deux-roues en s’investissant dans une marque qu’il connaît bien. En effet, Hess Automobile représente déjà les marques BMW et Mini à Colmar (Haut-Rhin) et Mulhouse (Haut-Rhin). Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de concentration des réseaux du groupe BMW, et notamment de l’entrée des distributeurs automobiles au serin de la marque BMW Motorrad. L’acquisition des deux points de vente alsaciens complète l’implantation de Hess Automobile. Les concessions auto et moto se situent ainsi face à face à Mulhouse. Les points de vente BMW Motorrad Flat & Ride de Mulhouse et Fast & Ride de Strasbourg appartenaient à Jérôme Roquesalane, qui possédait également la concession BMW Motorrad Moto Ride de Toulouse (Haute-Garonne). Cette dernière a rejoint récemment le groupe Grim, qui a également repris les sites d’Albi (Tarn) et Agen (Lot-et-Garonne).

Diversification pour Hess Automobile

Cette entrée sur le marché du deux-roues constitue une diversification logique pour Hess Automobile, au regard du contexte global et de l’évolution du groupe BMW. Le distributeur, largement implanté dans le nord-est de la France, vient récemment de traverser la frontière pour reprendre le site BMW Hollenstein AG situé à proximité de Bâle, en Suisse. Pour compléter sa présence dans l’Est et le Nord-Est, Hess Automobile a également repris 9 centres Speedy implantés à Charleville, Lunéville, Metz, Nancy et Strasbourg. Une opération qui permet au groupe d’arriver sur le marché de l’entretien multimarques. Entre cette ouverture vers le parc multimarques plus âgé et l’arrivée sur le marché du deux-roues, Hess Automobile a entamé une diversification qui pourrait se poursuivre dans un avenir proche.