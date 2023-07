Le groupe Hess reprend des concessions Nissan et Hyundai en Alsace

Selon une notification de l’Autorité de la Concurrence, le groupe Hess est en passe de reprendre deux concessions Nissan au groupe Bader et trois points de vente Hyundai au groupe Car Avenue.

Le groupe Hess a notifié à l’Autorité de la Concurrence son intention de reprendre deux sites Nissan au groupe Bader et trois points de vente Hyundai au groupe Car Avenue. Ces rachats se situent tous en Alsace, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les deux établissements Nissan appartenant au groupe Bader se situent à Sausheim et Colmar. Le premier est Nissan Mulhouse Carrefour de l’Auto. Cette structure avait réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros en 2020. Le deuxième point de vente est Nissan Colmar Avenir Automobiles. Ce dernier aurait réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros en 2020.

Renfort chez Hyundai

Le groupe Hess se renforce également chez Hyundai, avec la reprise de trois sites installés à Mulhouse, Colmar et Rosheim. Ces trois établissements appartiennent à la société Premium Automobile, elle-même détenue par Car Avenue. Cette transaction signifie la sortie du groupe Car Avenue du réseau Hyundai. Le distributeur reste cependant présent dans celui de la marque sœur Kia Motors. La structure Premium Automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 24,4 millions d’euros en 2021. De son côté, le groupe Hess est déjà présent dans les réseaux Hyundai et Nissan. Il distribue une vingtaine de marques sur 65 points de vente. Cette entreprise familiale a commercialisé 28 200 véhicules neufs pour 28 200 véhicules d’occasion l’année dernière. Elle rassemble 2 000 collaborateurs et a enregistré un volume d’affaires de 1,1 milliards d’euros en 2022.