Le groupe Hunyvers reprend Caravanes Cassegrain à Chinon

La concentration de la distribution ne se limite pas à l’automobile. Le monde du véhicule de loisirs traverse également une période de consolidation dont l’un des derniers exemples est l’acquisition de Caravanes Cassegrain par le groupe Hunyvers. Cette opération devrait être finalisée au plus tard à la fin du mois de mars, sous réserve du respect des procédures usuelles. Coté sur Euronext Growth Paris depuis le mois de mars dernier, le groupe Hunyvers est spécialisé dans les véhicules de loisirs. Fondée et dirigée par Julien Toumieux et Delphine Bex, cette entreprise regroupe aujourd’hui 14 concessions de véhicules de loisirs et trois dans le domaine du nautisme. Le maillage géographique s’étend sur tout le centre de la France. La firme distribue plus de 45 marques dans l’univers du camping-car et détient la plateforme digitale Caramaps. Son chiffre d’affaires atteignait 91 millions d’euros à fin août 2021, avec un objectif de 170 millions d’euros d’ici à 2025. Pour y parvenir, la société mise sur la croissance organique mais aussi sur la croissance externe, à l’image de cette dernière acquisition en date.

Une quatorzième acquisition en 16 ans

La société Caravanes Cassegrain est spécialisée dans les véhicules de loisirs depuis un demi-siècle à Chinon. Dirigée par Sophie Cassegrain, fille du fondateur, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 août 2021. Elle regroupe 12 collaborateurs sur un point de vente et un atelier regroupés dans la zone commerciale de Blanc Carroi. Plus des trois quarts de l’activité sont générés par la vente de véhicules neufs. Le groupe Hunyvers va déployer son modèle d’intégration, notamment par l’arrivée de services centralisés et d’outils communs. « Cette nouvelle acquisition, la quatorzième réalisée par Hunyvers en l’espace de 16 ans, complète parfaitement notre maillage territorial dans le centre de la France », soulignent les dirigeants du groupe Hunyvers. Le futur propriétaire devrait notamment mettre l’accent sur le développement des véhicules d’occasion et des services.