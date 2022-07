Le Groupe IMA étend ses solutions d'assistance aux bornes de recharge avec ZEborne

Grâce à cet accord, le Groupe IMA (Inter Mutuelles) entend sécuriser davantage le quotidien de ses bénéficiaires en se positionnant sur un service de réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce partenariat va permettre :

d'assurer un service de dépannage au domicile sur l’ensemble du territoire national ;

de proposer un service d’installation de prise renforcée provisoire pour pallier les problématiques d’une borne non réparable en attendant son remplacement ;

d'apporter des prestations additionnelles (changement de bornes, contrats de maintenance…).

« Le Groupe IMA étoffe son offre de services dédiés aux modes de transport décarbonés. À travers ce partenariat inédit, l'entreprise conforte au-delà de l’assistance son rôle de facilitateur des déplacements automobiles écoresponsables allant jusqu’à accompagner ses bénéficiaires à leur domicile pour le dépannage et la maintenance de leur borne. Il répond ainsi à la demande croissante de ses bénéficiaires, sociétaires de ses mutuelles actionnaires et des clients de ses partenaires constructeurs », commente Frédéric Eimery, directeur marketing du spécialiste de l'assistance. « ZEborne est le partenaire de l’écomobilité des particuliers comme des professionnels depuis de nombreuses années et sait proposer des services adaptés, différenciants et clé en main à ses clients et partenaires, ajoute Eric Place, directeur général. Ce partenariat avec IMA confirme le savoir-faire de nos équipes à déployer des solutions techniques de dépannage, maintenance et installation d’IRVE de qualité avec nos propres équipes. »